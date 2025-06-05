У Брянській області вразили установки "Іскандер", що готувалися пустити ракети по Києву

Підрозділи ЗСУ разом з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження ракетних військ РФ у Брянській області. Одна пускова установка "Іскандер" ліквідована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
За даними Генштабу, підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.
"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів ЗСУ та СБУ цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Наземні установки "Іскандер" - це російські оперативно-тактичні ракетні комплекси.
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Росія запускає по Україні ракети "Іскандер" з прикордонних областей.
ППО ЗСУ (наприклад, системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, С-300) успішно збивають ракети "Іскандер". Однак через високу швидкість та маневрування ракети "Іскандер" складні для перехоплення.
Росія планує виготовити в 2025 році сотні ракет для атак по території України, зокрема 750 балістичних ракет 9М723 для ОТРК "Іскандер"