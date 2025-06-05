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У Брянській області вразили установки "Іскандер", що готувалися пустити ракети по Києву

Фото: пускова установка "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділи ЗСУ разом з СБУ завдали ракетного удару по району зосередження ракетних військ РФ у Брянській області. Одна пускова установка "Іскандер" ліквідована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

За даними Генштабу, підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів ЗСУ та СБУ цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві  з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

 

Ракетні установки "Іскандер"

Наземні установки "Іскандер" - це російські оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Модифікації:

  • "Іскандер-М" - оснащений балістичними ракетами.
  • "Іскандер-К" - використовує крилаті ракети Р-500 (аналог "Калібра").

Типи ракет:

  • Балістичні: 9М723, 9М728
  • Крилаті: Р-500 (9М729)

Дальність стрілянини:

  • Іскандер-М: Офіційно - до 500 км (згідно з Договором про РСМД, від якого Росія вийшла 2019 році) За оцінками НАТО та експертів, до 700 км і вище.
  • Іскандер-К (з крилатими ракетами): До 1500-2000 км.

Росія запускає по Україні ракети "Іскандер" з прикордонних областей.

ППО ЗСУ (наприклад, системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, С-300) успішно збивають ракети "Іскандер". Однак через високу швидкість та маневрування ракети "Іскандер" складні для перехоплення.

Росія планує виготовити в 2025 році сотні ракет для атак по території України, зокрема 750 балістичних ракет 9М723 для ОТРК "Іскандер"

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