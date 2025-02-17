RUSI пише про плани РФ на виготовлення ракет: у Defense Express пояснили, що це значить

Росія хоче виготовити у 2025 році сотні ракет для ударів по території України. Однак питання у тому, наскільки реальні такі плани.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Що сказано у звіті RUSI

Автори центру пишуть, що у 2025 році Росія хоче виготовити 750 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Искандер" та 560 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Однак зазначається, що самі росіяни ще ніде про такі плани не повідомляли.

Що кажуть у Defense Express

Як пише видання, спершу необхідно зрозуміти, наскільки багато ракет росіяни хочуть виготовити в поточному році. Після підрахунків стає зрозуміло - по ракетах Х-101 очікуваний середній темп складає 46 одиниць на місяць. Тут швидше мова про підтримання поточного темпу виробництва.

А ось що стосується балістичних ракет9М723 до ОТРК "Искандер", то очікуваний середній показник складає 62 одиниці на місяць. І це майже на 25% більше від темпу виробництва до 50 одиниць на місяць станом на грудень 2024 року.

Водночас автори RUSI зауважують, що росіяни хочуть ускладнити самі ракети Х-101. Наприклад додаючи туди теплові пастки для протидії ПЗРК, або ж удосконалюючи бортову електроніку для точнішого влучання в ціль, ну і заодно встановлюючи бойові частини з касетним спорядженням.

RUSI відзначає, що ворог покращив підготовку до масованих ракетних ударів по Україні, прокладаючи маршрути для крилатих ракет, щоб уникнути зони дії українських засобів радіоелектронної боротьби. Це призвело до збільшення збитків для критичної інфраструктури України. Однак, автори доповіді здивували порівнянням відновлення запасів зенітних ракет для ППО з відновленням пошкодженої інфраструктури, вказуючи на однакову затратність цих процесів.

Наслідки обстрілу України

Нагадаємо, ніч на 12 лютого російські загарбники випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Сили ППО збили шість ракет та 71 дрон.

Пізніше стало відомо, що над столицею було збито шість балістичних ракет "Іскандер-М", а внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені.