В Брянской области поразили установки "Искандер", готовившиеся пустить ракеты по Киеву

Подразделения ВСУ вместе с СБУ нанесли ракетный удар по району сосредоточения ракетных войск РФ в Брянской области. Одна пусковая установка "Искандер" ликвидирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
По данным Генштаба, подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву.
"Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений ВСУ и СБУ цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Наземные установки "Искандер" - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы.
Модификации:
Типы ракет:
Дальность стрельбы:
Россия запускает по Украине ракеты "Искандер" из приграничных областей.
ПВО ВСУ (например, системы Patriot, NASAMS, IRIS-T, С-300) успешно сбивают ракеты "Искандер". Однако из-за высокой скорости и маневрирования ракеты "Искандер" сложны для перехвата.
Россия планирует изготовить в 2025 году сотни ракет для атак по территории Украины, в частности 750 баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер"