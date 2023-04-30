В Брянській області сталася пожежа та обвал будинку - влада звинуватила ЗСУ у "обстрілі"

Влада Брянської області Росії заявила, що в селищі Суземка сталася пожежа та обвал будинку. В якості причини назвали "обстріл українськими військами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.
"За попередніми даними, один житловий будинок зруйнований повністю, ще два будинки мають часткові руйнування. На місці продовжують працювати оперативні служби", - написав він.
Також Богомаз додав, що нібито внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пізніше він написав про ще один "обстріл" - в цей раз сили ППО буцімто збили декілька снарядів з РСЗВ.
Нагадаємо, що у Брянській області безпілотник вдарив по військкомату в Новозибкові. Росіяни заявляють, що до цього нібито "причетні українські військові".
А в неділю 16 квітня, у російському Брянську також заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.