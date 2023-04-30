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В Брянській області сталася пожежа та обвал будинку - влада звинуватила ЗСУ у "обстрілі"

Фото: в Брянській області сталася пожежа та обвал будинку (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Брянської області Росії заявила, що в селищі Суземка сталася пожежа та обвал будинку. В якості причини назвали "обстріл українськими військами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"За попередніми даними, один житловий будинок зруйнований повністю, ще два будинки мають часткові руйнування. На місці продовжують працювати оперативні служби", - написав він.

Також Богомаз додав, що нібито внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пізніше він написав про ще один "обстріл" - в цей раз сили ППО буцімто збили декілька снарядів з РСЗВ.

Нагадаємо, що у Брянській області безпілотник вдарив по військкомату в Новозибкові. Росіяни заявляють, що до цього нібито "причетні українські військові".

А в неділю 16 квітня, у російському Брянську також заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою.

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Брянская область