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У російському Брянську заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою

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Росія, Неділя 16 квітня 2023 12:53
У російському Брянську заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою Фото: безпілотник із вибухівкою "атакував Брянськ" РФ 16 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили нібито про атаку безпілотника в Брянську. Він був начинений вибухівкою та впав у лісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Baza".

"Уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель - вони лежали в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 по вулиці Абашева", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, серед уламків нібито "лежала бомба".

"Ймовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини", - уточнюють автори.

Як повідомлялось, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.

Нагадаємо, раніше у російській Брянській області сьогодні, 6 квітня заявив про так звану спробу проникнення "української ДРГ" в село Случовськ. Нібито диверсантів було 20.

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