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В Брянской области произошел пожар и обвал дома - власти обвинили ВСУ в "обстреле"

Фото: в Брянской области произошел пожар и обвал дома (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Власти Брянской области России заявили, что в поселке Суземка произошел пожар и обвал дома. В качестве причины назвали "обстрел украинскими войсками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

"По предварительным данным, один жилой дом полностью разрушен, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте продолжают работать оперативные службы", - написал он.

Также Богомаз добавил, что якобы в результате обстрела погибли два человека. Позже он написал об еще одном "обстреле" - в этот раз силы ПВО якобы сбили несколько снарядов из РСЗО.

Напомним, что в Брянской области беспилотник ударил по военкомату в Новозыбкове. Россияне заявляют, что к этому якобы "причастны украинские военные".

А в воскресенье 16 апреля, в российском Брянске также заявили об "атаке" беспилотника, начиненного взрывчаткой.

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Брянская область