В Брянській області сталася пожежа та обвал будинку - влада звинуватила ЗСУ у "обстрілі"

Влада Брянської області Росії заявила, що в селищі Суземка сталася пожежа та обвал будинку. В якості причини назвали "обстріл українськими військами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"За попередніми даними, один житловий будинок зруйнований повністю, ще два будинки мають часткові руйнування. На місці продовжують працювати оперативні служби", - написав він.

Також Богомаз додав, що нібито внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пізніше він написав про ще один "обстріл" - в цей раз сили ППО буцімто збили декілька снарядів з РСЗВ.