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В Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію

Фото: в Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 червня підстанція Марицька, яка розташована в Брянській області, нібито була атакована двома безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що перший безпілотник скинув боєприпас близько 23 години вечора. Внаслідок вибуху були пошкоджені силові кабелі підстанції.

"Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу - скинутий з нього боєприпас пошкодив перемикач лінії. Унаслідок атаки місто Севськ і ще 9 інших населених пунктів залишилися без світла", - додає видання.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає.

Новина доповнюється...

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