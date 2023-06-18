В Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію

У ніч на 18 червня підстанція Марицька, яка розташована в Брянській області, нібито була атакована двома безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Зазначається, що перший безпілотник скинув боєприпас близько 23 години вечора. Внаслідок вибуху були пошкоджені силові кабелі підстанції.
"Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу - скинутий з нього боєприпас пошкодив перемикач лінії. Унаслідок атаки місто Севськ і ще 9 інших населених пунктів залишилися без світла", - додає видання.
Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає.
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