В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию

Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.

"Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа - сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии. В результате атаки город Севск и еще 9 других населенных пунктов остались без света", - добавляет издание.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Атаки дронов на территории России

В последнее время на территории страны-оккупанта участились атаки беспилотниками. В частности, недавно в Курской области был сбит БпЛА, который, по словам местных властей, принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Стоит добавить, что атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотников и на Кремль.