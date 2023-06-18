RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию

Фото: в Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 июня подстанция Марицкая, расположенная в Брянской области, якобы была атакована двумя беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.

"Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа - сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии. В результате атаки город Севск и еще 9 других населенных пунктов остались без света", - добавляет издание.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Атаки дронов на территории России

В последнее время на территории страны-оккупанта участились атаки беспилотниками. В частности, недавно в Курской области был сбит БпЛА, который, по словам местных властей, принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Стоит добавить, что атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотников и на Кремль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская областьВойна в Украине