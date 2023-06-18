ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 11:47
В Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію Фото: в Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 червня підстанція Марицька, яка розташована в Брянській області, нібито була атакована двома безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що перший безпілотник скинув боєприпас близько 23 години вечора. Внаслідок вибуху були пошкоджені силові кабелі підстанції.

"Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу - скинутий з нього боєприпас пошкодив перемикач лінії. Унаслідок атаки місто Севськ і ще 9 інших населених пунктів залишилися без світла", - додає видання.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Брянская область Російська Федерація
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом