Фото: в Брянській області Росії заявили про атаку БпЛА на електропідстанцію (Getty Images)

У ніч на 18 червня підстанція Марицька, яка розташована в Брянській області, нібито була атакована двома безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що перший безпілотник скинув боєприпас близько 23 години вечора. Внаслідок вибуху були пошкоджені силові кабелі підстанції. "Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу - скинутий з нього боєприпас пошкодив перемикач лінії. Унаслідок атаки місто Севськ і ще 9 інших населених пунктів залишилися без світла", - додає видання. Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає. Новина доповнюється...