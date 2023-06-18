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В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию

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Воскресенье 18 июня 2023 11:47
В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию Фото: в Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 июня подстанция Марицкая, расположенная в Брянской области, якобы была атакована двумя беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.

"Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа - сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии. В результате атаки город Севск и еще 9 других населенных пунктов остались без света", - добавляет издание.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

Атаки дронов на территории России

В последнее время на территории страны-оккупанта участились атаки беспилотниками. В частности, недавно в Курской области был сбит БпЛА, который, по словам местных властей, принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Стоит добавить, что атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотников и на Кремль.

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