В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию
В ночь на 18 июня подстанция Марицкая, расположенная в Брянской области, якобы была атакована двумя беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.
"Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа - сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии. В результате атаки город Севск и еще 9 других населенных пунктов остались без света", - добавляет издание.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
Атаки дронов на территории России
В последнее время на территории страны-оккупанта участились атаки беспилотниками. В частности, недавно в Курской области был сбит БпЛА, который, по словам местных властей, принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.
Стоит добавить, что атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотников и на Кремль.
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