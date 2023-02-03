В Брянской области России громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

В российской Брянской области сегодня с утра неспокойно. Местные жители в соцсетях жалуются на взрывы, которые были слышны в Стародубском округе. Власти уже заявили об "обстреле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Все взрывы, которые были слышны рано утром в регионе, связаны якобы исключительно с работой российских сил ПВО. "Сегодня в 5 утра зафиксирован ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы региона.