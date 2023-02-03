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В Брянской области России громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

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Пятница 03 февраля 2023 06:14
В Брянской области России громко: сообщают о взрывах и работе ПВО Фото: в Брянской области РФ прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российской Брянской области сегодня с утра неспокойно. Местные жители в соцсетях жалуются на взрывы, которые были слышны в Стародубском округе. Власти уже заявили об "обстреле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Все взрывы, которые были слышны рано утром в регионе, связаны якобы исключительно с работой российских сил ПВО.

"Сегодня в 5 утра зафиксирован ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы региона.

Ранее мы писали, что во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.

Также мы писали, что раньше было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом.

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