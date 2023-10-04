У Брянській області РФ заявляють про атаку безпілотника на військову частину

Як пишуть ЗМІ, близько 3:00 ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув.

Інформації про постраждалих немає.

Вибухи та пожежі на території Росії

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, сьогодні вночі у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Пізніше у російському місті Красноярськ на території алюмінієвого заводу сталася масштабна пожежа. Перед цим було чути вибух

Вчора вранці у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

А у понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.