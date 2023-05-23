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В Брянской области РФ произошел масштабный пожар на заводе

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Россия, Вторник 23 мая 2023 11:50
В Брянской области РФ произошел масштабный пожар на заводе Фото: в Брянской области РФ произошел масштабный пожар на заводе (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Брянской области РФ в последнее время "неспокойно". Сегодня, в 30 км от Брянска случился пожар на одном из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Горит склад на заводе ООО "НПП "Александр" в Дятькове Брянской области. С места поднимается столб дыма. До Брянска оттуда около 30 километров", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар начался в 8:28. На место выехали пять пожарных расчетов.

"Открытое горение ликвидировали в 9:13, сейчас заливают дальше. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - отмечают в Telegram-канале.

Ситуация в Брянской области

Это не первое подобное ЧП в этой области РФ. Так, 13 мая в Брянской области РФ прозвучал взрыв на территории завода "Консервсушпрод", который производит сухпайки для оккупантов. 2 мая там же подорвали железную дорогу, из-за чего 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

В марте россияне вообще обвинили Украину в том, что она якобы направила свою ДРГ на приграничную территорию Брянской области, и там начались бои. Такая же ситуация повторилась и 6 апреля, когда в РФ заявили якобы о попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск.

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