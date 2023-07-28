У Брянській області поблизу кордону з Україною росіяни планують здійснити теракти, - ЦНС
В Брянській області поблизу кордону з Україною російська влада планує проведення терактів проти власного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що це має відбутись в районі від села Нові Юрковичі до села Біла Березка.
Фото: Нові Юрковичі та Біла Березка (google.com/maps)
"Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення", - повідомляє ЦНС.
Також для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.
Ситуація у Брянській області РФ
Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.
Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.
А нещодавно окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області, для проведення диверсій на території України.
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