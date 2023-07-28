В Брянской области вблизи границы с Украиной россияне планируют совершить теракты, - ЦНС

В Брянской области вблизи границы с Украиной российские власти планируют проведение терактов против собственного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что это должно произойти в районе от села Новые Юрковичи до села Белая Березка.

Фото: Новые Юрковичи и Белая Березка (google.com/maps)

"Сейчас продолжается информационная подготовка к операции. местные предупреждают, что последние два дня российские власти предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ с целью диверсий против гражданского населения", - сообщает ЦНС.

Также для имитации противодействия в район прибывает усиление для контрдиверсионных мероприятий.

Ситуация в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит сразу с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто здесь устраивает провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

А недавно кафиры перебросили новый отряд россиян в Брянской области для проведения диверсий на территории Украины.