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У Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом, - росЗМІ

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Брянська область, П'ятниця 18 серпня 2023 12:18
У Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом, - росЗМІ Ілюстративне фото: у Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вишку стільникового зв'язку підірвали у селі Нові Юрковичі Брянської області. Росія традиційно звинувачує у цьому українських військових, не наводячи жодних доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

ЗМІ стверджують, що на Нові Юрковичі нібито скинули два снаряди з безпілотника близько 11:00.

У місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом.

При цьому ніхто не постраждав.

Надзвичайні ситуації у Росії

У прикордонних і віддалених регіонах Росії останнім часом досить часто повідомляють про вибухи, нібито атаки дронів, пожежі та інше.

Зокрема, надзвичайні ситуації трапляються на електропідстанціях чи вежах зв'язку.

Так, 11 серпня в Калузі спалахнула пожежа на електричній підстанції. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.

А сьогодні потужна пожежа спалахнула в порту Новоросійська.

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