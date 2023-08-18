У Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом, - росЗМІ
Вишку стільникового зв'язку підірвали у селі Нові Юрковичі Брянської області. Росія традиційно звинувачує у цьому українських військових, не наводячи жодних доказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
ЗМІ стверджують, що на Нові Юрковичі нібито скинули два снаряди з безпілотника близько 11:00.
У місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом.
При цьому ніхто не постраждав.
Надзвичайні ситуації у Росії
У прикордонних і віддалених регіонах Росії останнім часом досить часто повідомляють про вибухи, нібито атаки дронів, пожежі та інше.
Зокрема, надзвичайні ситуації трапляються на електропідстанціях чи вежах зв'язку.
Так, 11 серпня в Калузі спалахнула пожежа на електричній підстанції. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.
А сьогодні потужна пожежа спалахнула в порту Новоросійська.
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