Брянськ четвертий день поспіль атакують дрони: ППО наробила шкоди цивільним (фото, відео)

Брянськ вже четвертий день поспіль зазнає атак дронів. Ворожа ППО, яка намагається збити безпілотники, вже пошкодила кілька житлових багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, сьогодні, 29 червня, мешканці Брянська прокинулися від потужних вибухів. Над містом працювала ППО, яка намагалася збити безпілотники.
Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, через роботу російської ППО пошкоджено багатоповерхівки.
Повідомляється, що місцева влада офіційно визнала атаку безпілотників на місто та вибухи внаслідок роботи ППО. При цьому губернатор Олександр Богомаз у своєму повідомленні стверджує, що всі безпілотники були "успішно збиті".
Зауважимо, що вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України.
Варто додати, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.
За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".
Атаки по військових об'єктах Брянська продовжилися 27 і 28 червня. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання дронів ГУР по об'єктах ворожого 120-го арсеналу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.