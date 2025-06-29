Брянськ четвертий день поспіль атакують дрони: ППО наробила шкоди цивільним (фото, відео)

Удари по Брянську

Зауважимо, що вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України.

Варто додати, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".

Атаки по військових об'єктах Брянська продовжилися 27 і 28 червня. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання дронів ГУР по об'єктах ворожого 120-го арсеналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.