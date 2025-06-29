Брянск четвертый день подряд атакуют дроны: ПВО наделала вреда гражданским (фото, видео)

Удары по Брянску

Заметим, что вчера источники РБК-Украина сообщали, что дроны ГУР Минобороны "поздравили" Брянск с Днем Конституции Украины.

Стоит добавить, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

Атаки по военным объектам Брянска продолжились 27 и 28 июня. Генштаб ВСУ подтвердил попадание дронов ГУР по объектам вражеского 120-го арсенала.

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