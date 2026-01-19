У Брукліні створили мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької

Мурал розташований на фасаді будівлі й займає три поверхи. Автором роботи став американський стріт-артист Бен Келлер, відомий створенням меморіальних проєктів на честь жертв насильницьких злочинів.

Фінансування проєкту забезпечили IT-підприємець Йоган МакКейб, який пожертвував 500 тисяч доларів, та бізнесмен Ілон Маск - він надав 1 мільйон доларів. Ще близько 200 тисяч доларів зібрали завдяки приватним донатам.

За словами МакКейба, подібні мистецькі ініціативи покликані не дозволити таким трагедіям зникнути з публічного простору та привернути увагу до системних проблем у США. Він наголосив, що мурали мають слугувати нагадуванням про недоліки чинної моделі реагування на злочинність.

"Я розпочав цю кампанію, щоб історія Ірини не була забута. Її вбивство пов'язане з багатьма проблемами, що деформують американське суспільство. Наприклад, однією з них є "прогресивний підхід" до боротьби зі злочинністю", - зазначив підприємець.

Реакція місцевих мешканців

Реакція мешканців Бушвіка на появу муралу виявилася неоднозначною. Як пише видання, частина громади підтримала ініціативу, наголошуючи, що пам’ять про українську біженку заслуговує на вшанування.

Водночас низка місцевих активістів виступила з різкою критикою, назвавши мурал формою політичної пропаганди. Вони заявили, що прихильники президента США Дональда Трампа, які, за їхніми словами, не підтримують ані українців, ані біженців, використали трагедію для просування власних політичних меседжів і загострення расових протиріч.