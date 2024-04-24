"Брудний" дощ: у ДСНС розповіли, чи є загроза для людей

Рятувальники розповіли, чи є небезпечним для людей "брудний" дощ. Його помітили в Україні 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Рятувальники наголосили, що тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози", - йдеться у повідомленні.

Як довго протримається явище?

За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

"25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною. 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься", - додали рятувальники.

Погода в Україні

24 квітня в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Київській областях було зафіксовано "брудний" (жовтий) дощ.

Його колір ближче до рудого і виник він через пил з Сахари, який після кінця березня-початку квітня знову прийшов в Україну разом з циклоном, який і приніс опади.

До цього 23 квітня циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок із Сахари. Зливи "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії.