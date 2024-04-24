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"Грязный" дождь: в ГСЧС рассказали, есть ли угроза для людей

Украина, Среда 24 апреля 2024 16:15
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"Грязный" дождь: в ГСЧС рассказали, есть ли угроза для людей Фото: "грязный" дождь в Украине продержится до 26 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели рассказали, опасен ли для людей "грязный" дождь. Его заметили в Украине 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели подчеркнули, что длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

Как долго продержится явление?

По информации Укргидрометцентра, природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

"25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной. 27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится", - добавили спасатели.

Погода в Украине

24 апреля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Киевской областях был зафиксирован "грязный" (желтый) дождь.

Его цвет ближе к рыжему и возник он из-за пыли из Сахары, которая после конца марта-начала апреля снова пришла в Украину вместе с циклоном, который и принес осадки.

До этого 23 апреля циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии.

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