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"Брудні" тумани? Чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди

Інколи якість повітря в Україні може залежати від погодних умов (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про зв'язок між погодою та якістю повітря. Йдеться особливо про зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Зв'язок між погодою та забрудненням повітря

Українцям нагадали, що у зимовий період у містах часто спостерігається туман.

"Оскільки процеси накопичення в повітрі крапельок туману та забрудників схожі, тумани інколи можуть супроводжуватись забрудненням повітря, зокрема підвищеною концентрацією дрібнодисперсних частинок PM2.5 (твердих та рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометрів)", - розповіли фахівці.

Серед основних причин забруднення такими частинками:

  • транспортні викиди (автомобільні вихлопи, особливо від дизельного транспорту, є одним із головних джерел PM2.5);
  • процеси опалення (спалювання твердого палива - вугілля, дров, пелет- і газу в приватних будинках та на промислових об'єктах призводить до значного викиду цих частинок в атмосферу).

Уточнюється, що чим холоднішою є погода, тим більше викидів.

"Реальною причиною забруднення є джерела викидів, погода ж лише може допомогти розсіяти забруднюючі частинки, або ж сприяти їх накопиченню у зоні викидів", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Крім того, експерти розповіли, чому забруднення накопичується в повітрі та як саме це відбувається:

  • крапельки туману підхоплюють і утримують завислі тверді та рідкі частинки, зокрема PM2.5, що утворюються внаслідок згорання палива;
  • взимку - через низькі температури й високу вологість - туман може утримувати в собі більше забруднюючих речовин, ніж в інший сезон;
  • інверсія температури (коли холодне повітря біля землі не може піднятися вгору і розсіюватись) сприяє накопиченню забруднень у приземному шарі;
  • слабкий вітер в антициклоні не розсіює забрудники.

"Антициклональна погода фактично містить усі ці чинники та сприяє тому, що забрудники накопичуються у місцях з найбільшими викидами, як от у столиці", - підсумували в УкрГМЦ.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.

Про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

Читайте також про рівень забрудненості повітря в Києві станом на ранок 13 лютого.

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