У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря: де найгірша ситуація
У Києві станом на ранок, 13 лютого, рівень забрудненості повітря залишається високим. У столиці було зафіксоване підвищення концентрації завислих речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМВА).
В адміністрації поінформували, що ймовірною причиною погіршення стану повітря у Києві є накопичення пилу.
"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - йдеться в публікації КМВА.
Як діяти у такій ситуації
Мешканцям та гостям столиці дали поради, як діяти до поліпшення ситуації зі станом повітря:
- рекомендовано зачинити вікна,
- краще обмежити перебування на вулиці,
- рекомендують пити багато води,
- у разі наявності очищувача повітря, бажано увімкнути його на максимум.
На яких локаціях у Києві показники якості повітря найгірші
За даними ресурсу від Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міськради / КМВА із онлайн-картою поточного стану якості повітря, наразі:
- на вулиці Турівська, 28 (район Поділ) фіксують найвищий показник по забрудненості - індекс якості повітря (CAQI) 100,
- на вулиці Харківське шосе, 7/1 (Соцмісто) - такий самий, найвищій індекс якості повітря (CAQI) 100,
- на вулиці Архітектора Вербицького, 26 (Харківський масив) - показник по забрудненості CAQI 91, тобто високий,
- на проспекті Європейського Союзу, 64-Г (Виноградарь) - високий показник по забрудненості CAQI 84,
- на вулиці Китаївська, 22 (Мишоловка) - також високий показник по забрудненості CAQI 78,
- на вулиці Щусєва, 20 (Сирець) - високий показник по забрудненості CAQI 76,
- на проспекті Берестейський, 97 (Святошин) - показник по забрудненості CAQI 73 (середній, майже високий).
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, що сервіс Ventusky демонструє некоректні дані про забруднення повітря над Україною. Як пояснили у центрі, це пов’язано з використанням застарілих глобальних баз даних, які не оновлювалися понад 11 років через війну.
Додамо, згідно з сьогоднішнім прогнозом від Укргідрометцентру, 13 лютого в Україні опадів не очікується, а погоду в країні досі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Але спостерігатиметься його інтенсивне падіння, зауважили синоптики.
У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер - південно-східний, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 7-9° морозу, вдень близько нуля.
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