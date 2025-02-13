"Грязные" туманы? Почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о связи между погодой и качеством воздуха. Речь идет особенно о зимнем периоде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Украинцам напомнили, что в зимний период в городах часто наблюдается туман.
"Поскольку процессы накопления в воздухе капелек тумана и загрязнителей похожи, туманы иногда могут сопровождаться загрязнением воздуха, в частности повышенной концентрацией мелкодисперсных частиц PM2.5 (твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометров)", - рассказали специалисты.
Среди основных причин загрязнения такими частицами:
Уточняется, что чем холоднее погода, тем больше выбросов.
"Реальной причиной загрязнения являются источники выбросов, погода же лишь может помочь рассеять загрязняющие частицы, или же способствовать их накоплению в зоне выбросов", - объяснили в Укргидрометцентре.
Кроме того, эксперты рассказали, почему загрязнение накапливается в воздухе и как именно это происходит:
"Антициклональная погода фактически содержит все эти факторы и способствует тому, что загрязнители накапливаются в местах с наибольшими выбросами, как вот в столице", - подытожили в УкрГМЦ.
Напомним, недавно в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.
О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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