UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Брудне рішення". Зеленський відреагував на повернення прапора РФ на Паралімпіаду

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Рішення дозволити російським і білоруським спортсменам знову виступати на Паралімпіаді під національними прапорами є брудним і неповажним.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026: що відомо

"Я не хочу говорити, що це через гроші, тому що я не знаю. Але це брудні рішення - абсолютно неповажні і неєвропейські. Я маю на увазі Європу з точки зору цінностей", - наголосив президент.

За його словами, Україна реагуватиме на таке жахливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Він порівняв ситуацію, що склалася, з "російським способом життя" - ворог здійснював "повзучу окупацію".

"Захопили Крим - ніхто не відповів, ніхто не дав відсіч. Донбас - ніхто не відповідає, ніхто не вводить санкції. Повномасштабне вторгнення. Те ж саме і з Олімпійськими іграми", - додав Зеленський.

Скандальне рішення щодо РФ і Білорусі

Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026.

Згідно з рішенням, шість російських атлетів змагатимуться в гірськолижному спорті, сноубордингу та лижних перегонах, а чотири представники Білорусі - винятково в лижних перегонах.

Головною особливістю цього допуску є повернення національної символіки: вперше з 2014 року російські параатлети виступлять під прапором своєї держави. Це рішення фактично скасовує обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський