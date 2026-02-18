"Грязное решение". Зеленский отреагировал на возвращение флага РФ на Паралимпиаду

"Я не хочу говорить, что это из-за денег, потому что я не знаю. Но это грязные решения - абсолютно неуважительные и неевропейские. Я имею в виду Европу с точки зрения ценностей", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина будет реагировать на такое ужасное решение Международного паралимпийского комитета (МПК).

Он сравнил сложившуюся ситуацию с "российским образом жизни" - враг осуществлял "ползучую оккупацию".

"Захватили Крым - никто не ответил, никто не дал отпор. Донбасс - никто не отвечает, никто не вводит санкции. Полномасштабное вторжение. То же самое и с Олимпийскими играми", - добавил Зеленский.