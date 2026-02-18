"Грязное решение". Зеленский отреагировал на возвращение флага РФ на Паралимпиаду

Решение разрешить российским и белорусским спортсменам снова выступать на Паралимпиаде под национальными флагами является грязным и неуважительным.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не хочу говорить, что это из-за денег, потому что я не знаю. Но это грязные решения - абсолютно неуважительные и неевропейские. Я имею в виду Европу с точки зрения ценностей", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина будет реагировать на такое ужасное решение Международного паралимпийского комитета (МПК).
Он сравнил сложившуюся ситуацию с "российским образом жизни" - враг осуществлял "ползучую оккупацию".
"Захватили Крым - никто не ответил, никто не дал отпор. Донбасс - никто не отвечает, никто не вводит санкции. Полномасштабное вторжение. То же самое и с Олимпийскими играми", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) официально предоставил право десяти спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде-2026.
Согласно решению, шесть российских атлетов будут соревноваться в горнолыжном спорте, сноубординге и лыжных гонках, а четыре представителя Беларуси - исключительно в лыжных гонках.
Главной особенностью этого допуска является возвращение национальной символики: впервые с 2014 российские параатлеты выступят под флагом своего государства. Это решение фактически отменяет ограничения.