"Брудна бомба": що це таке і як від неї врятуватися

В відомстві повідомляють, що “брудні бомби” не слід плутати з ядерною зброєю. Вони створюються з вибухівки (наприклад, динаміту) і радіоактивних речовин. Ще цю зброю називають радіологічний розсіювальний пристрій (РРП).

"Брудна бомба" не може створити ядерний вибух, як ядерна зброя, хоч і може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Головна небезпека "брудних бомб" - це сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди", - зазначають в центрі.

Головна група ризику - ті, хто опинився в епіцентрі вибуху, на більшій відстані від цього місця небезпека є лише в випадку потрапляння радіоактивних часток через воду, їжу та пил.

"Тому правила порятунку в разі застосування "брудної бомби" такі ж, як і під час радіаційної аварії на АЕС: прямуйте в укриття, залишайтесь в укритті, слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції", - повідомили у відомстві.