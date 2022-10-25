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"Брудна бомба": що це таке і як від неї врятуватися

Фото: як врятуватись від "брудної бомби" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

"Брудна бомба" - це суміш вибухівки і радіоактивних речовин, яку називаюсть "зброєю терористів". На фоні російських спекуляцій на тему створення "брудної бомби" Україною не слід відкидати сценарій, за якого окупанти використають цю зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна, ссилаючись на дані Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В відомстві повідомляють, що “брудні бомби” не слід плутати з ядерною зброєю. Вони створюються з вибухівки (наприклад, динаміту) і радіоактивних речовин. Ще цю зброю називають радіологічний розсіювальний пристрій (РРП).

"Брудна бомба" не може створити ядерний вибух, як ядерна зброя, хоч і може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Головна небезпека "брудних бомб" - це сам вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди", - зазначають в центрі.

Головна група ризику - ті, хто опинився в епіцентрі вибуху, на більшій відстані від цього місця небезпека є лише в випадку потрапляння радіоактивних часток через воду, їжу та пил.

"Тому правила порятунку в разі застосування "брудної бомби" такі ж, як і під час радіаційної аварії на АЕС: прямуйте в укриття, залишайтесь в укритті, слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції", - повідомили у відомстві.

Перші вкиди про “брудну бомбу” почали з’являтися ще 23 жовтня - тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати цю зброю, а її розробка нібито вже знаходиться на фінальній стадії.

24 жовтня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ з вкидом про розробку "брудної бомби" українськими військовими - в інших країнах не вірять в слова РФ.

Крім цього, Кулеба запросив експертів МАГАТЕ приїхати в Україну і переконатись, що "розробка бомби" - міф.

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