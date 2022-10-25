"Грязная бомба": что это такое и как от нее спастись

В ведомстве сообщают, что "грязные бомбы" не следует путать с ядерным оружием. Они создаются из взрывчатки (например, динамита) и радиоактивных веществ. Еще это оружие называют радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

"Грязная бомба" не может создать ядерный взрыв как ядерное оружие, хотя и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность "грязных бомб" - это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди", - отмечают в центре.

Главная группа риска - те, кто оказался в эпицентре взрыва, на большем расстоянии от этого места опасность только в случае попадания радиоактивных частиц через воду, пищу и пыль.

"Поэтому правила спасения при применении "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС: направляйтесь в укрытие, оставайтесь в укрытии, слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции", - сообщили в ведомстве.