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"Грязная бомба": что это такое и как от нее спастись

Фото: как спастись от "грязной бомбы" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

"Грязная бомба" - это смесь взрывчатки и радиоактивных веществ, которую называют "оружием террористов". На фоне российских спекуляций на тему создания "грязной бомбы" Украиной не следует исключать сценарий, при котором оккупанты используют это оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве сообщают, что "грязные бомбы" не следует путать с ядерным оружием. Они создаются из взрывчатки (например, динамита) и радиоактивных веществ. Еще это оружие называют радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

"Грязная бомба" не может создать ядерный взрыв как ядерное оружие, хотя и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность "грязных бомб" - это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди", - отмечают в центре.

Главная группа риска - те, кто оказался в эпицентре взрыва, на большем расстоянии от этого места опасность только в случае попадания радиоактивных частиц через воду, пищу и пыль.

"Поэтому правила спасения при применении "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС: направляйтесь в укрытие, оставайтесь в укрытии, слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции", - сообщили в ведомстве.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября - тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил коллегам из Франции и Германии и заявив, что Украина намерена использовать это оружие, а разработка его якобы уже находится на финальной стадии.

24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными - остальные страны не верять во брос РФ.

Кроме этого, Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и убедиться, что "разработка бомбы" – миф.

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