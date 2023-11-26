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Бровари залишились без водопостачання: коли відновлять

Фото: Бровари залишились без водопостачання: коли відновлять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварійної ситуації на каналізаційно-насосних станцій, більша частина Броварів Київської області залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

За словами Сапожка, водопостачання було перекрито в усьому місті, окрім району Торгмаг. 

"У звʼязку з аварійною ситуацією на одній з каналізаційно-насосних станцій, буде перекрито водопостачання по усьому місту, окрім району Торгмаш", - пише міський голова. 

Коли відновлять водопостачання

Згідно з повідомленням мера, водопостачання орієнтовно відновлять після 19:00. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 листопада, внаслідок надзвичайної ситуації Нікополь Дніпропетровської області залишився без води. Зокрема через бойові дії в ще одному районі регіону було пошкоджено два ввідних газопроводи.

Також нещодавно у Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою внаслідок чого окріп залив всю вулицю й повністю затопив підземний перехід.

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Київська областьБровари