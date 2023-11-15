У Києві прорвало трубу з гарячою водою: затопило підземний перехід

Фото: у Києві прорвало трубу з гарячою водою (Getty Images)

У Києві прорвало трубу з гарячою водою вночі 15 листопада. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, окріп залив всю вулицю. Вода повністю затопила підземний перехід. Постраждалих немає. Прорив труби у Києві Нагадаємо, у Києві зранку 2 листопада стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська. Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.