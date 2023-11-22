Надзвичайна ситуація. Нікополь без води, ще один район області без газу

Через надзвичайну ситуацію Нікополь Дніпропетровскої області залишився без води. Ще один район регіона - без газу.

Нікополь без води

Як розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, водопостачання зникло через надзвичайну ситуацію. Тому звернувся до мешканців міста та района з проханням терміново поповнити запаси води.



"Роботи по відновленню сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання", - додав він.

Ще один район Дніпропетровської області без газу

Через бойові дії в одному з районів області було пошкоджено два ввідних газопроводи.

"Від газопостачання відключено приватні будинки", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Наприклад, 20 листопада російські війська обстріляли Нікополь, через що загинула людина. Також було пошкоджено лінію електропередач.