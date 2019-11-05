ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Броварах зіткнулися два автомобілі, є жертви і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 09:51
У Броварах зіткнулися два автомобілі, є жертви і постраждалі
Ілюстративне фото (УНІАН)

У результаті ДТП утворилася пробка по дорозі до Києва

У вівторок, 5 листопада, у Броварах на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна-пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина і ще одна була госпіталізована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія сталася близько 5:30 ранку. У результаті ДТП утворилися численні пробки по дорозі до Києва.

"На порожній дорозі Peugeot вилітає на зустрічну смугу і б'є Daewoo Lanos. Загинула жінка. Водій Peugeot у важкому стані госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області на трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобіля, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали. Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єрємєєвка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що раніше у Голосіївському районі столиці сталося ДТП. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждали.

Крім цього, в Черкаській області в ніч на 3 листопада сталася аварія пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля.

У Києві на Кільцевій сталася масштабна ДТП з загиблими На трасі у напрямку Києва ускладнено рух транспорту через ДТП
Новини України ДТПБровары
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся