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В Броварах произошла стрельба

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 16:54
В Броварах произошла стрельба
Фото: изъятое оружие (facebook.com/pol.kyivregion)

Местный житель стрелял из автомата Калашникова

В Броварах (Киевская область) сегодня, 16 января 2019 года произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, к правоохранителям обратился 28-летний житель Броваров, который сообщил, что местный житель стрелял в его сторону из автомата Калашникова.

"Полиция установила, что злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель, который был ранее судим. На этот раз мужчина совершил хулиганские действия, нарушая общественный порядок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили стрелковое оружие - автомат Калашникова и двести патронов к нему. Сейчас злоумышленник задержан, он признался в содеянном и объяснил свое поведение ревностью.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Броварах произошла стрельба

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 13 января произошла стрельба возле школы в Святошинском районе города - мужчина из пневматического оружия стрелял в двери школы.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Строителей произошла стрельба, в результате которой получил ранения 23-летний парень.

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