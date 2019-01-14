В Киеве ночью мужчина обстрелял двери школы

Фото: изъятое оружие (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник из пневматического оружия стрелял в двери школы

В Киеве вчера, 13 января 2019 года, произошла стрельба возле школы в Святошинском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, правоохранителям позвонила женщина, которая работает в школе, и сообщила о выстрелах.

"Около 22 часов, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил во входную дверь и убежал", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, предварительно - пневматический, и металлические шарики. На данный момент правоохранители задержали злоумышленника, им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что 11 января в Киеве группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на улице Строителей произошла стрельба, в результате которой получил ранения 23-летний парень.