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В Киеве произошла стрельба

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 17:03
В Киеве произошла стрельба
Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)

В результате стрельбы пострадал парень

В Киеве на улице Строителей произошла стрельба, в результате которой получил ранения 23-летний парень. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В полиции сообщили, что парень вместе с неизвестным зашли в магазин. Впоследствии они пошли в сторону бульвара Верховной Рады. А через несколько минут раздались хлопки, напоминающие выстрелы.

"Сотрудники полиции изъяли стреляные гильзы, один патрон и одну резиновую пулю от неустановленного оружия. Вещественные доказательства направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, 30 сентября в Печерском районе Киева произошла стрельба. На улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате стрельбы, которая произошла утром, 15 августа, пострадали два человека.

 

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