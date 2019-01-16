У Броварах сталася стрілянина

Фото: вилучена зброя (facebook.com/pol.kyivregion)

Місцевий житель стріляв з автомата Калашникова

У Броварах (Київська область) сьогодні, 16 січня 2019 року сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

За даними поліції, до правоохоронців звернувся 28-річний житель Броварів, який повідомив, що місцевий житель стріляв в його бік з автомата Калашникова.

"Поліція встановила, що зловмисником виявився безробітний 40-річний місцевий житель, який був раніше судимий. Цього разу чоловік вчинив хуліганські дії, порушуючи громадський порядок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході обшуку вдома у зловмисника правоохоронці виявили стрілецьку зброю - автомат Калашникова та двісті набоїв до нього. Наразі зловмисника затримано, він зізнався скоєному і пояснив свою поведінку ревнощами.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 13 січня сталася стрілянина біля школи у Святошинському районі міста - чоловік із пневматичної зброї стріляв у двері школи.

Також повідомлялося, що у Києві на вулиці Будівельників сталась стрілянина, в результаті якої отримав поранення 23-річний хлопец.