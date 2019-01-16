ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Броварах сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 16:54
У Броварах сталася стрілянина
Фото: вилучена зброя (facebook.com/pol.kyivregion)

Місцевий житель стріляв з автомата Калашникова

У Броварах (Київська область) сьогодні, 16 січня 2019 року сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

За даними поліції, до правоохоронців звернувся 28-річний житель Броварів, який повідомив, що місцевий житель стріляв в його бік з автомата Калашникова.

"Поліція встановила, що зловмисником виявився безробітний 40-річний місцевий житель, який був раніше судимий. Цього разу чоловік вчинив хуліганські дії, порушуючи громадський порядок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході обшуку вдома у зловмисника правоохоронці виявили стрілецьку зброю - автомат Калашникова та двісті набоїв до нього. Наразі зловмисника затримано, він зізнався скоєному і пояснив свою поведінку ревнощами.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У Броварах сталася стрілянина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 13 січня сталася стрілянина біля школи у Святошинському районі міста - чоловік із пневматичної зброї стріляв у двері школи.

Також повідомлялося, що у Києві на вулиці Будівельників сталась стрілянина, в результаті якої отримав поранення 23-річний хлопец.

У США сталася стрілянина, є постраждалі У Мексиці в стрілянині наркокартелів загинули 24 людини
Новини України БроварыСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся