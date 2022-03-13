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В Броварах продлили комендантский час до 14 марта

Автор: Сергей Пышкин

В Броварах продлили комендантский час до 14 марта. Ограничения будут действовать с 20:00 до 7: 00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

Во время комендантского часа запрещено выходить на улицы и другие общественные места без наличия специальных пропусков и удостоверений личности.

"Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей же безопасности",- пишет городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе действует комендантский час с 20:00 до 06:00.

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Комендантский часБровары