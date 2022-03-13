У Броварах продовжили комендантську годину до 14 березня

Під час комендантської години заборонено виходити на вулиці або ж інші громадські місця без наявності спеціальних перепусток й посвідчень особи.

"Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля вашої ж безпеки",- пише міський голова.