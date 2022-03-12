В Одессе вводят комендантский час с 8 часов вечера

В Одессе с 13 марта устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00. В этот период времени будет запрещено передвигаться по городу.

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одессы.

В Одессе и области с 13 марта комендантский час будет длиться с 20:00 до 06:00. В Этот период строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа можно выходить из дома только в случае воздушной тревоги – чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

"Чем меньше на улице прохожих, тем проще обнаружить и проверить подозрительных людей. Если вы не охраняете город и не идете в укрытие – сидите дома. Мы работаем! Ваша ответственность – наша общая безопасность!" – подчеркнули в полиции.

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