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В Одессе вводят комендантский час с 8 часов вечера

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Одесса, Суббота 12 марта 2022 20:53
В Одессе вводят комендантский час с 8 часов вечера Фото: С 13 марта комендантский час в Одессе будет с 8 вечера (odessa.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе с 13 марта устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00. В этот период времени будет запрещено передвигаться по городу.

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одессы.

В Одессе и области с 13 марта комендантский час будет длиться с 20:00 до 06:00. В Этот период строго запрещено передвигаться по городу. Во время комендантского часа можно выходить из дома только в случае воздушной тревоги – чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

"Чем меньше на улице прохожих, тем проще обнаружить и проверить подозрительных людей. Если вы не охраняете город и не идете в укрытие – сидите дома. Мы работаем! Ваша ответственность – наша общая безопасность!" – подчеркнули в полиции.

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Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Одессы предупредил, что российские войска могут попытаться пробиться через Приднестровье.

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Одесса Комендантский час
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