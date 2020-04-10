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В Харькове неизвестные подорвали банкомат

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 11:28
В Харькове неизвестные подорвали банкомат
Фото: подорванный банкомат (NewsRoom)

Взрывная волна повредила входные двери в магазин и обшивку

В Харькове рано утром неизвестные подорвали банкомат, который находится в магазине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел около 04:30 на проспекте Победы, 76б. Взрывная волна от подрыва повредила входные двери в магазин и обшивку. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Также пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам забрать деньги из поврежденного банкомата.

Напомним, в феврале в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. По данному инциденту открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет.

До этого в декабре в Харькове неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег не называлась. Банкомат находился в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

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