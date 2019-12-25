В Харькове неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

Фото с места происшествия (hk.npu.gov.ua)

Банкомат находился в помещении пятиэтажного дома

В среду, 25 декабря, около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег еще устанавливается.

"В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", - говорится в сообщении.

На данные момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию устанавливаются.

Напомним, 24 декабря в Харькове неизвестный мужчина совершил нападение на полицейского, нанеся тому ножевое ранение. Полицейский обменял себя на заложницу, которую захватил злоумышленник, чтобы ему организовали встречу со знакомым.

Как писало РБК-Украина, в ноябре в Первомайске Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.