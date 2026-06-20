У Броварах легковик влетів у пасажирський автобус, є загибла дитина та поранені

У місті Бровари Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. Внаслідок аварії на місці загинула дворічна дитина, а ще дев'ятеро людей, серед яких є малолітні, отримали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Поліції Київської області.
Смертельна автопригода сталася у п'ятницю, 19 червня, о 19:55 на вулиці Привокзальній. Правоохоронці попередньо з’ясували, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись міською вулицею, з невстановлених наразі причин допустив виїзд на зустрічну смугу.
На великій швидкості легковик скоїв лобове зіткнення з автобусом, під керуванням 54-річного кермувальника.
Внаслідок потужного удару дворічна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика, зазнала несумісних із життям травм і загинула безпосередньо на місці події до приїзду медиків.
Сам водій автомобіля ВАЗ та ще вісім його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За інформацією правоохоронців, серед травмованих пасажирів, які перебували у переповненому легковому авто, є малолітні діти.
Наразі слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність.
Кабінет міністрів наразі розробляє комплекс рішень щодо суттєвого посилення відповідальності для водіїв. Урядовці готують жорсткі штрафи за порушення ПДР, ігнорування швидкісного режиму та планують змінити систему фіксації.
До розробки нових правил призвела низка важких аварій, що сталися за останні дні. Зокрема, 14 червня у Шептицькому на Львівщині в лобовому зіткненні двох легкових автомобілів загинула жінка, а ще четверо людей, серед яких двоє дітей, потрапили до лікарні.
Крім того, на початку червня у Києві на "Кардачах" водій на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, убивши чотирьох людей, зокрема дитину. Як з'ясувалося під час слідства, винуватець столичної трагедії був злісним порушником і мав майже 40 адмінпротоколів за ігнорування ПДР.