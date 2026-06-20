У Броварах легковик влетів у пасажирський автобус, є загибла дитина та поранені

Смертельна автопригода сталася у п'ятницю, 19 червня, о 19:55 на вулиці Привокзальній. Правоохоронці попередньо з’ясували, що 29-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись міською вулицею, з невстановлених наразі причин допустив виїзд на зустрічну смугу.

На великій швидкості легковик скоїв лобове зіткнення з автобусом, під керуванням 54-річного кермувальника.

Внаслідок потужного удару дворічна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика, зазнала несумісних із життям травм і загинула безпосередньо на місці події до приїзду медиків.

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Сам водій автомобіля ВАЗ та ще вісім його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За інформацією правоохоронців, серед травмованих пасажирів, які перебували у переповненому легковому авто, є малолітні діти.

Наразі слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність.