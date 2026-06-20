В Броварах легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус: погиб ребенок, есть раненые

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 19 июня, в 19:55 на улице Привокзальной. Правоохранители предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по городской улице, по пока неустановленным причинам выехал на встречную полосу.

На высокой скорости легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с автобусом, которым управлял 54-летний водитель.

В результате мощного удара двухлетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась непосредственно на месте происшествия до прибытия медиков.

Читайте также: Известная украинская модель попала в ДТП: виновного ищет полиция

Сам водитель автомобиля ВАЗ и еще восемь его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. По информации правоохранителей, среди травмированных пассажиров, находившихся в переполненном легковом автомобиле, есть малолетние дети.

В настоящее время следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего смерть потерпевшего.

Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность.