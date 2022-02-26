В Броварах гражданских призывают не выходить на улицу без желтой ленты на руке

В Бровях жителей призывают во время пребывания на улице обязательно идентифицировать себя желтой лентой. Ее необходимо размещать на левой руке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Сапожко.

"Обращаюсь к гражданскому населению Броварской общины! Сегодня исключительно все жители Броварского района во время пребывания на улице имеют идентифицировать себя желтой лентой на левой руке!",- написал он.

Мэр также призвал не выходить без необходимости из дома.

"Ситуация чрезвычайно серьезная! Без необходимости не выходите из дома, ограничьте передвижение по городу и территории района!"- добавил Сапожко.

Ранее РБК-Украина писала, что в Броварах в результате обстрелов погиб один человек.

Добавим, что украинские войска в Киеве уничтожили колонну РФ на станции метро "Берестейская", когда противник совершил атаку на воинскую часть - были ликвидированы вражеские 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом и танк.