У Броварах цивільних закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці

У Бровах мешканців закликають під час перебування на вулиці обов'язково ідентифікувати себе жовтою стрічкою. Її необхідно розміщувати на лівій руці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Сапожка.

"Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе жовтою стрічкою на лівій руці!", - написав він.

Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому.

"Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - додав Сапожко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Додамо, що українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська", коли противник зробив атаку на військову частину - були ліквідовані ворожі 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.