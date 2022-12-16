UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Броварах електропостачання має з'явитися опівночі, - мер

Фото: електропостачання у Броварах мають відновити опівночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Броварах Київської області електропостачання заздалегідь мають відновити до півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

За словами Сапожка, енергетики мають вкластися в озвучений представниками ДПЕК графік подачі світла, якщо у процесі ремонту не виникне додаткових проблемних ситуацій.

Він також нагадав, що важливо при відновленні електропостачання підключати побутові прилади поступово, щоб максимально уникнути перевантажень у мережі.

Раніше мер Ірпеня заявив, що по всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог, щоб уникнути можливих серйозних аварій.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України.

У Київській області було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків. У деяких громадах виникли перебої із зв'язком, водо- та теплопостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БровариКиївська областьЕлектроенергія