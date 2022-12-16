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В Броварах электроснабжение должно появиться к полуночи, - мэр

Фото: электроснабжение в Броварах должны восстановить к полуночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Броварах Киевской области электроснабжение предварительно должны восстановить к полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

По словам Сапожко, энергетики должны уложиться в озвученный представителями ДТЭК график подачи света, если в процессе ремонта не возникнет дополнительных проблемных ситуаций.

Он также напомнил, что важно при восстановлении электроснабжения подключать бытовые приборы постепенно, чтобы максимально избежать перегрузок в сети.

Ранее мэр Ирпеня заявил, что по всей Киевской области будут выключать электроэнергию во время воздушных тревог, чтобы избежать возможных серьезных аварий.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по территории Украины.

В Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов. В некоторых общинах возникли перебои со связью, водо- и теплоснабжением.

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БроварыКиевская областьЭлектроэнергия