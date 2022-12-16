В Броварах электроснабжение должно появиться к полуночи, - мэр

В Броварах Киевской области электроснабжение предварительно должны восстановить к полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

Он также напомнил, что важно при восстановлении электроснабжения подключать бытовые приборы постепенно, чтобы максимально избежать перегрузок в сети.

По словам Сапожко, энергетики должны уложиться в озвученный представителями ДТЭК график подачи света, если в процессе ремонта не возникнет дополнительных проблемных ситуаций.

Ранее мэр Ирпеня заявил, что по всей Киевской области будут выключать электроэнергию во время воздушных тревог, чтобы избежать возможных серьезных аварий.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по территории Украины.

В Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов. В некоторых общинах возникли перебои со связью, водо- и теплоснабжением.

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