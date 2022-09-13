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Бросил в горах. Организатору схемы по выезду украинцев за границу грозит до 9 лет тюрьмы

Фото: организатору схемы по выезду украинцев за границу грозит до 9 лет тюрьмы (facebook.com/zahidnuy_kordon)
Автор: Константин Широкун

В Закарпатской области будут судить местного жителя за организацию переправки через границу военнообязанных, которая завершилась смертью одного из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Мужчине грозит от семи до девяти лет лишения свободы. Следствием установлено, что в начале апреля подозреваемый организовал пересечение границы вне пунктов пропуска для двух граждан. Через горную местность они должны были попасть в Румынию. За свои услуги обвиняемый получил 8 тысяч долларов.

С помощью сообщников обвиняемый приобщил двух граждан к группе, которая должна была пересечь границу. Шестерых граждан доставили в Рахов, а оттуда – к участку близ горы Поп-Иван Мармарошский.

Из-за сложных погодных условий проводник не сопровождал их непосредственно к линии границы. Он покинул группу в горах, предоставив указания по дальнейшему направлению движения. Один из мужчин погиб в горах.

Ранее мы писали, что киевлянин вместе с сообщником организовал незаконную схему для выезда мужчин за границу. Желающие покинуть страну получали справку "волонтера".

Напомним, в Одессе разоблачили врачей и должностных лиц, которые за деньги выдавали справки о непригодности к армии.

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