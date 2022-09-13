Кинув у горах. Організатору схеми з виїзду українців за кордон загрожує до 9 років в'язниці

У Закарпатській області судитимуть місцевого жителя за організацію переправлення через кордон військовозобов'язаних, яка завершилася смертю одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Чоловікові загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі. Слідством встановлено, що на початку квітня підозрюваний організував перетин кордону поза пунктами пропуску для двох громадян. Через гірську місцевість вони мали потрапити до Румунії. За свої послуги обвинувачений отримав 8 тисяч доларів.

За допомогою спільників обвинувачений долучив двох громадян до групи, яка мала перетнути кордон. Шістьох громадян доставили до Рахова, а звідти – до ділянки поблизу гори Піп-Іван Мармароський.

Через складні погодні умови провідник не супроводжував їх безпосередньо до лінії кордону. Він покинув групу в горах, надавши вказівки щодо подальшого напрямку руху. Один з чоловіків загинув у горах.